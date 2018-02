Cannabisplantage mit exakter Buchhaltung

Polizisten haben in einer Wohnung in Vöcklabruck in Oberösterreich eine hochprofessionelle Cannabisplantage ausgehoben. Der Besitzer überführte sich zum Teil selbst, weil er detailliert Buch über seine illegalen Geschäfte führte.

