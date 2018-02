Österreich bei Roboterdichte über EU-Schnitt

Die Zahl der Roboter in der Industrie nimmt stetig zu. In Österreich kommen auf 10.000 Beschäftigte mittlerweile 144 Roboter, so der Branchenverband IFR. Weltweit liegt Österreich damit auf Rang 14 und über dem Europaschnitt von 99 Einheiten.

