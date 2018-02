Italiens Innenminister hält Rückführungspolitik für überholt

Der italienische Innenminister Marco Minniti hält die Politik der Rückführung von Flüchtlingen in ihre Heimat für „überholt“, da die Anzahl der Migranten in Italien stark rückläufig ist. Minniti bekräftigte in einem Gespräch mit der Tageszeitung „La Stampa“, das Ziel sei heute, „illegale Ankünfte zu verhindern und legale Einwanderungswege zu fördern“.

Damit reagierte Minniti auf die Aussage des Chefs der Mitte-rchts-Allianz, Silvio Berlusconi, der die 600.000 illegal in Italien lebenden Migranten in die Heimat zurückführen will. Diese hatte Berlusconi als „soziale Bombe“ bezeichnet.

„Migrantenankünfte in Italien rückgängig“

Der Innenminister, Kandidat der Demokratischen Partei (PD) bei der Parlamentswahl am 4. März, hob die Resultate der Zusammenarbeit der italienischen Regierung mit den libyschen Behörden in Tripolis hervor. „Seit sieben Monaten in Folge ist die Zahl der Migrantenankünfte in Italien rückgängig. Das ist zwar noch kein stabiles Resultat, wir müssen jedoch stolz darauf sein“, sagte Minniti.

Auch, so der Minister weiter, habe er wegen der Ankünfte zahlreicher Migranten die Gefahr rassistischer Reaktionen in der italienischen Bevölkerung gesehen. Daher habe er sich um die Zusammenarbeit mit Libyen bemüht.

Die Schüsse auf afrikanische Migranten am Samstag im norditalienischen Macerata bezeichnete er als „blinde Racheaktion“ auf den Tod einer 18-jährigen Römerin, deren zerstückelte Leiche aufgefunden wurde. Die Italiener seien keine Rassisten. Das Prinzip der Solidarität müsse jedoch mit jenem der Sicherheit vereinbar sein.