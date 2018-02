Kindergartengebühren: Zahlen zeigen hohe Abmelderaten

Seit der Wiedereinführung der Nachmittagsgebühren in oberösterreichischen Kindergärten wurde in Steyr gut die Hälfte der Kinder herausgenommen, in Wels knapp ein Drittel. In Linz, wo man ein anderes Modell umsetzt, dürften es an die zehn Prozent werden.

