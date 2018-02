Vorbereitungen bis zuletzt

Der Countdown zum 62. Wiener Opernball läuft: In wenigen Stunden werden Donnerstagabend die ersten Gäste auf dem roten Teppich vor der Staatsoper eintreffen. Bis zuletzt wurde das Haus für das Großereignis umgebaut und geschmückt. Die Debütantinnen und Debütanten haben indes die Generalprobe am Mittwoch erfolgreich hinter sich gebracht. Hoch ist in diesem Jahr nicht nur die Dichte an Prominenten aus Kunst und Kultur, auch einige österreichische und internationale Spitzenpolitiker werden ihr Balldebüt geben.

