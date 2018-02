Syrien wirft US-geführter Allianz Kriegsverbrechen vor

Syrien hat der US-geführten Koalition vorgeworfen, mit ihrem Angriff auf regierungstreue Kämpfer im Osten des Landes Kriegsverbrechen begangen zu haben. Die internationale Gemeinschaft müsse „dieses Massaker verurteilen und die Koalition dafür in die Verantwortung nehmen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur SANA aus einem Brief des Außenministeriums an die Vereinten Nationen. Die Koalition sei illegal und müsse aufgelöst werden, heißt es in dem Schreiben.

Die von den USA angeführte Koalition wehrte offenbar einen Angriff prosyrischer Kämpfer auf das Hauptquartier der Syrischen Demokratischen Kräfte ab. Dabei starben laut US-Angaben mehr als 100 Kämpfer, die auf der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad standen. Bei dem Luftangriff habe es sich laut USA um eine Verteidigungsmaßnahme gehandelt. Auch die Kämpfe um die Deeskalationszone Ostghuta, wo 400.000 Menschen seit Jahren unter Belagerung leben, gehen unvermindert weiter.

