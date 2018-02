Entflohener Häftling nach 381 Tagen gefasst

Ein Häftling der Justizanstalt Innsbruck ist von seinem Freigang vor mehr als einem Jahr nicht mehr in das Gefängnis zurückgekommen. Nach 381 Tagen in illegaler Freiheit wurde der Mann nun in Salzburg festgenommen.

