Gasaustritt: 70 Personen in Sicherheit gebracht

Gestern Abend hat es in Moosbrunn in Niederösterreich einen Gasaustritt gegeben. Laut Feuerwehr war die Ursache ein Leck in einer Transportleitung. 70 Personen wurden vorübergehend ins Feuerwehrhaus gebracht.

