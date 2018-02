Qualcomm weist neues Angebot von Broadcom zurück

Der US-Halbleiterkonzern Qualcomm hat auch das aufgebesserte Übernahmeangebot seines Konkurrenten Broadcom zurückgewiesen. Allerdings erteilte Qualcomm den Bestrebungen des Wettbewerbers in einem gestern veröffentlichten Brief keine endgültige Absage. Das kalifornische Unternehmen zeigte sich bereit, das Angebot des in Singapur ansässigen Konkurrenten bei einem Treffen zu besprechen.

Broadcom hatte sein Übernahmeoffert zu Wochenbeginn um 16 Mrd. Dollar auf 146 Mrd. Dollar (119 Mrd. Euro) einschließlich einer Übernahme der Schulden aufgestockt. Qualcomm erklärte dazu, auch das neue Angebot setze den Wert des Unternehmens zu niedrig an.

Doch sei der Verwaltungsrat bereit, „alle Optionen zu erkunden, um den Unternehmenswert für die Aktionäre zu maximieren“. Bei einem Treffen könnten die „wesentlichen Punkte“ besprochen werden, die im Broadcom-Angebot nicht berücksichtigt seien.