USA erneut im „Shutdown“-Modus

In den USA ist um Mitternacht (Ortszeit, 6.00 Uhr MEZ) erneut eine Haushaltssperre in Kraft getreten: Der US-Senat konnte am späten Donnerstagabend zunächst nicht über den Kompromiss über ein zweijähriges Haushaltsgesetz abstimmen. Hintergrund war der hartnäckige Widerstand des Senators Rand Paul, der sich gegen das Haushaltsgesetz aussprach, das die Deckelung der Staatsschulden für zwei Jahre außer Kraft setzen soll. Der „Shutdown“ könnte diesmal jedoch noch vor Tagesanbruch in den USA wieder beendet sein.

