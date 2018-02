Protest gegen Kleiderordnung an kolumbianischer Uni

Aus Protest gegen eine empfohlene Kleiderordnung sind an einer Universität in Kolumbien viele Studentinnen in kurzen Röcken zu Seminaren erschienen. „Wir fordern, dass keine Richtlinien, die respektloses Verhalten gegenüber Frauen ermutigen, verbreitet werden“, twitterte die Studentin Helena Munera gestern (Ortszeit).

Ende Jänner hatte die Päpstliche Universität Bolivarina in der Stadt Medellin auf ihrer Website folgende Richtlinien für Studentinnen veröffentlicht: „Versucht, dezente Kleidung zu tragen. Es gibt nichts Unangenehmeres, als die Aufmerksamkeit von Kommilitonen und Lehrenden zu erregen. Daher raten wir, tiefe Ausschnitte, kurze Röcke und eng anliegende Kleidung zu vermeiden.“

„Wo ist das Handbuch für Männer?“

Die Medelliner Stadträtin Daniela Maturana pflichtete der Kritik der Studentinnen bei und fragte via Twitter: „Und wo ist das Handbuch, das Männer lehrt, Frauen zu respektieren und zu schätzen?“ Ein kurzer Rock sei kein Freifahrtschein für Schmeicheleien und Belästigung.

Die Universität teilte mit, sie habe keine Kleiderordnung vorschreiben wollen und entschuldigte sich bei denjenigen, die das so verstanden haben.