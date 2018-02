Iran: Demonstrantinnen „Marionetten“ des Westens

Ein führender iranischer Ajatollah hat die Anti-Kopftuch-Demonstrantinnen im Land als „Marionetten des Westens“ bezeichnet. „Das Ziel der Feinde ist klar: Sie wollen die islamischen Werte im Land untergraben und sie durch die unsittliche westliche Kultur ersetzen“, zitierte das Nachrichtenportal Khabaronline Ajatollah Ahmad Alamolhodda beim Freitagsgebet in Maschad im Nordostiran. Der Ajatollah gilt als einer der Anführer der Hardliner.

Seit Ende Dezember gibt es landesweit Proteste gegen den Kopftuchzwang im Iran. In diesem Zusammenhang wurden bis jetzt mindestens 30 Frauen verhaftet. Sie hatten als Protest ihre Kopftücher in der Öffentlichkeit abgenommen und diese als Fahne aufgehängt. Angeblich weigerten sich alle Frauen, ihre Aktionen vor Gericht zu bereuen. Eine von ihnen wurde freigelassen, eine andere ist seit fast zehn Tagen in Haft. Was aus den anderen 28 Frauen wurde, ist unklar.

Im Iran müssen Mädchen ab dem neunten Lebensjahr in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen. Der Kopftuchzwang ist zwar seit 40 Jahren Pflicht, genauso lange aber ist die Mehrheit der Frauen dagegen.