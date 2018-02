Kolumbien: Rebellenpartei FARC stellt Wahlkampf vorerst ein

Nach einer Reihe von Angriffen auf ihre Kandidaten hat die Partei der ehemaligen Guerillaorganisation FARC ihren Wahlkampf für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl in Kolumbien vorerst eingestellt. Vizepräsidentschaftskandidatin Imelda Daza gab das heute bekannt und forderte die Regierung auf, die Sicherheit der FARC-Politiker zu gewährleisten.

Die Rebellen hatten Ende 2016 einen Friedensvertrag unterzeichnet und wollen künftig als politische Bewegung für ihre Ziele wie eine gerechtere Landverteilung eintreten.

Etliche FARC-Mitglieder bedroht

Bei Wahlkampfveranstaltungen waren zuletzt mehrere FARC-Mitglieder bedrängt worden. So hatte eine Menschenmenge den Präsidentschaftskandidaten und früheren FARC-Kommandanten Rodrigo Londono eingekreist und sein Auto beschädigt.

Leibwächter mussten ihn in Sicherheit bringen. Die FARC werfen rechten Parteien wie dem Centro Democratico des ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe vor, die Angriffe zu provozieren. Die kolumbianische Regierung verurteilte die Feindseligkeiten.

Die linksgerichtete FARC-Partei will an der Parlamentswahl am 11. März und der Präsidentschaftswahl am 27. Mai teilnehmen. Laut dem Friedensvertrag sind der FARC-Partei bis 2026 zehn Sitze im Kongress garantiert.