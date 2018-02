Olympia 2018: Rodler mit „starkem Team am Start“

Die Rodler kämpfen am Wochenende im Alpensia Sliding Centre um die ersten Medaillen im Eiskanal. Mit Wolfgang Kindl, Reinhard Egger und Debütant David Gleirscher nimmt ein österreichisches Trio den Herren-Einsitzer-Bewerb am Samstag und Sonntag in Angriff. Cheftrainer Rene Friedl ist von seinen Athleten überzeugt: „Wir haben ein sehr starkes Herren-Team hier am Start. Alle haben schon im Weltcup gezeigt, dass sie Topplatzierungen einfahren können“, sagte der 50-Jährige.

