Olympia 2018: Stadlober startet mit Top-Ten-Platz

Teresa Stadlober hat heute ihren ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen mit Bravour absolviert. Die 25-jährige Salzburgerin belegte im Skiathlon der Damen den siebenten Platz. Das erste Gold in Pyeongchang ging an die Schwedin Charlotte Kalla. Stadlober hielt sich lange in der Spitzengruppe auf und hatte die Podestplätze in Reichweite. Auf der letzten Runde konnte sie dann aber das Tempo nicht mehr ganz mithalten.

