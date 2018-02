Verletzte bei Zusammenstößen auf Salzburger Skipisten

Ein Skifahrer ist nach einer Kollision mit einer Frau in Obertauern in Salzburg gestern Nachmittag geflüchtet. Die 42-Jährige wurde schwer verletzt. Auch in Wagrain gab es einen Zusammenstoß. Eine Schülerin wurde dort verletzt.

