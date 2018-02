Luftangriffe als Reaktion auf Drohne

Die Lage zwischen Israel, Syrien und dem Iran hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt - nun droht eine weitere Eskalation. Die syrische Flugabwehr beschoss ein israelisches Kampfflugzeug, das Ziele in Syrien angriff. Es stürzte später in Israel ab. Zuvor war laut Israel eine syrische Drohne in den israelischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden. Das israelische Militär flog nach eigenen Angaben mehrere Angriffe gegen syrische und iranische Stellungen. Damit räumte Israel das erste Mal seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien öffentlich Angriffe auf iranische Ziele im Nachbarland ein.

Lesen Sie mehr …