Schwarzenegger soll in Amazon-Serie mitspielen

Arnold Schwarzenegger soll in der von Amazon geplanten Western-Serie „Outrider“ eine Hauptrolle übernehmen. Das berichten mehrere US-Branchenmagazine auf ihren Websites. Der gebürtige Österreicher und Ex-Gouverneur Kaliforniens würde passenderweise einen US-Marshal mit europäischen Wurzeln spielen und auch als Executive Producer mit an Bord sein.

„Outrider“ soll am Ende des 19. Jahrhunderts im Gebiet des heutigen US-Staats Oklahoma spielen. Hauptfigur neben dem Marshal ist ein Hilfssheriff, der auf Order eines brutalen Richters einen legendären Outlaw fassen soll. Für Schwarzenegger wäre „Outrider“ die erste Rolle in einem Serienprojekt abseits von seiner Moderatorenrolle in der TV-Show „Celebrity Apprentice“.