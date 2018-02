Bizarre Wende im Fall von in China inhaftiertem Buchhändler

Der Fall des in China festgehaltenen Hongkonger Buchhändlers Gui Minhai hat eine bizarre Wende genommen. In einem von den Polizeibehörden sorgfältig arrangierten Interview sagte der 53-Jährige aus, doch nicht ausreisen zu wollen. Er erwäge sogar, seine schwedische Staatsbürgerschaft aufzugeben.

Das Interview in einer Haftanstalt mit ausgesuchten Medien aus China, Hongkong und Taiwan wurde am Samstag veröffentlicht. Der Streit um den Buchhändler hat zu einer schweren Belastung der Beziehungen zwischen China und Schweden geführt.

Der 53-Jährige unterstellte „einigen Politikern“ in Schweden, ihn in einem Wahljahr zu benutzen, „um der chinesischen Regierung Ärger zu machen“, wie ihn die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ heute aus dem Interview in einer Haftanstalt in Ningbo (Provinz Zhejiang) zitierte. Schweden und andere EU-Staaten hatten seine Freilassung gefordert.

Ende Jänner in Zug festgenommen

Ende Jänner war der 53-Jährige unter den Augen von zwei schwedischen Diplomaten von Sicherheitsbeamten in Zivil aus einem Zug nach Peking geholt und abgeführt worden. Er hatte sich nach schwedischen Angaben in der Botschaft wegen einer neurologischen Krankheit medizinisch untersuchen lassen wollen.

Die schwedischen Behörden verurteilten die „brutale Intervention gegen einen Schweden“. Die Diplomaten hätten ihm wegen seiner Krankheit nur konsularische Unterstützung geleistet.

Von schwedischen Diplomaten „angestiftet“

In dem Interview gab Gui jetzt an, schwedische Diplomaten hätten ihn „angestiftet“ und bedrängt, das Land zu verlassen. Am Ende sei er ihnen „auf den Leim gegangen“, zitierte ihn die Zeitung. Menschenrechtler verurteilten das Interview als inszeniert.

Laut „South China Morning Post“ teilte das Polizeiministerium im Anschluss mit, dass Gui jetzt festgehalten werde, weil er unter dem Verdacht stehe, „Staatsgeheimnisse“ ans Ausland gegeben zu haben.

Der 53-Jährige ist einer von fünf Buchhändlern aus Hongkong, die politisch heikle Bücher über China herausgegeben und vertrieben hatten, bis sie 2015 unter merkwürdigen Umständen verschwanden. Alle fünf tauchten in China auf. Bis auf Gui sind alle wieder auf freiem Fuß. Drei von ihnen schweigen über die Vorfälle.