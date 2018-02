Kosovo will EU-Rechtsstaatlichkeitsmission auslaufen lassen

Der seit zehn Jahren unabhängige Kosovo will die EU-Rechtsstaatlichkeitsmission (EULEX) beenden. Ab Anfang Juli würden Richter und Staatsanwälte der Mission keine neuen Fälle mehr übernehmen, kündigte der kosovarische Justizminister Abelard Tahiri an. Das berichteten Medien heute in Prishtina.

EULEX ist die größte Auslandsmission Brüssels und hilft seit 2008 beim Aufbau demokratischer Verwaltungs-, Polizei- und Justizstrukturen im Kosovo. Auch Österreicher sind daran beteiligt.

Mission von Korruptionsvorwürfen überschattet

Obwohl der Kampf gegen Misswirtschaft und Korruption eines der Hauptziele ist, wurde EULEX selbst wiederholt von Korruptionsaffären erschüttert.

Zuletzt hatten im vergangenen November Korruptionsvorwürfe des aus Großbritannien stammenden vorsitzenden EULEX-Richters Malcolm Simmons für Aufsehen gesorgt. Im Gegenzug teilte die EU-Mission mit, gegen den Juristen werde wegen verschiedener Verfehlungen ermittelt.