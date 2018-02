Schwerer Start für Große Koalition

Die Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland war eine schwere Geburt - und noch immer ist nicht sicher, ob sie überhaupt zustande kommt. Nachdem Martin Schulz den SPD-Vorsitz und schließlich das Amt als Außenminister unter Druck der eigenen Partei zurückgelegt hat, rumort es auch bei den Koalitionspartnern CDU und CSU. Die CDU stößt sich vor allem am Verlust des Finanzministeriums an die SPD, auch Rufe nach neuen Gesichtern werden laut. Um neue Gesichter muss sich auch die SPD umsehen, die immer tiefer in Personaldebatten verstrickt ist.

Lesen Sie mehr …