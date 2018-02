Plötzlich Milliardär: Die reichsten Krypto-Schürfer

Die populäre „Forbes“-Liste der reichsten Menschen der Welt hat kürzlich den Versuch gewagt, jene Menschen ausfindig zu machen, die mit den Digitalwährungen Bitcoin, Ripple und Co. zu Milliardären geworden sind. Für die Liste wurde recherchiert, kurz bevor Bitcoin vergangenen Woche rasant an Wert verloren hatte. Wie gewonnen, so zerronnen, könnte man urteilen - jedoch dürfte ein Wertverfall den Krypto-Milliardären kaum schaden, sondern vielmehr den Laien.

