Fußball: Batshuayi wieder Dortmund-Matchwinner

Borussia Dortmund hat sich gestern mit dem zweiten Erfolg in Serie auf den dritten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga vorgeschoben. Matchwinner für die Mannschaft von Trainer Peter Stöger beim 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV war erneut Neuzugang Michy Batshuayi, der in seinem zweiten Match im BVB-Trikot sein bereits drittes Tor erzielte.

Der bisherige Zweite Bayer Leverkusen erlitt eine 0:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC, wobei ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro erstmals für die Berliner traf.

