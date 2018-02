Olympiadiplomatie: Kim lädt Moon nach Pjöngjang ein

Rund um die Olympischen Spiele in Pyeonchang scheint sich die jüngste Annäherung zwischen Nord- und Südkorea fortzusetzen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lud gestern den südkoreanischen Präsidenten Moon Jaen In nach Pjöngjang ein. Ausgesprochen wurde die Einladung durch Kims Schwester Kim Yo Jong. Sie war als Teil der nordkoreanischen Olympiadelegation nach Südkorea gereist. Nach der Eröffnungsfeier in Pyeongchang empfing Moon sie persönlich an seinem Amtssitz in Seoul. Auf die Einladung reagierte der südkoreanische Präsident aber vorerst zurückhaltend

Mehr dazu Zurückhaltung in Südkorea