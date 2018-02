Hockey: Österreich bei Hallen-WM im Finale

Österreichs Hockey-Herren dürften weiter vom ersten Hallen-WM-Titel träumen. Die ÖHV-Auswahl setzte sich gestern in Berlin im Halbfinale gegen Australien mit 2:1 durch und trifft nun am Sonntag (15.00 Uhr, live in ORF Sport +) im Kampf um Gold auf Gastgeber Deutschland. Die dritte WM-Medaille in Serie haben die Österreicher bereits sicher.

