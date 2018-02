USA stellen sich hinter Israel

Bei einer Eskalation der Spannungen zwischen Israel und Syrien ist ein israelisches Kampfflugzeug an der Grenze zum benachbarten Bürgerkriegsland abgestürzt. Israel reagierte nach Angaben eines Armeesprechers mit weiteren Luftangriffen gegen Ziele in Syrien. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte vor allem Richtung Iran vor einer neuen Eskalation: „Der Iran will syrisches Gebiet dazu benutzen, Israel anzugreifen, mit dem erklärten Ziel, Israel zu zerstören.“ Das US-Außenministerium gab Israel Rückendeckung und erhob schwere Vorwürfe gegen den Iran.

