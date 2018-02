Mehrere Datensysteme runtergefahren

Hacker haben während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Südkorea am Freitag große Teile des internen Netzwerkes lahmgelegt. Das bestätigte das Organisationskomitee am Sonntag. Betroffen von der Cyberattacke waren unter anderem das WLAN und die TV-Kanäle. Außerdem wurden kurzfristig mehrere Datensysteme wegen Sicherheitsbedenken runtergefahren. Obwohl die Organisatoren nach eigenen Angaben den Ursprung der Attacke kennen, herrscht Stillschweigen.

