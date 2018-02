Fall Hirtzberger vor möglicher Wiederaufnahme

Anfang Februar hat sich der Mordversuch am Bürgermeister von Spitz in Niederösterreich, Hannes Hirtzberger, zum zehnten Mal gejährt. Verurteilt wurde damals der Weinbauer Helmut O. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Hirtzberger mit einem mit Strychnin gefüllten Mon Cheri vergiftet hatte. Nun will der Strafverteidiger von O. den Fall neu aufrollen. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens stehe „unmittelbar bevor", sagte Anwalt Wolfgang Blaschitz.

