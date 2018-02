Pkw auf Autobahn bei Eisenstadt in Flammen

Heute in der Früh ist auf der Südostautobahn (A3) bei Eisenstadt ein Pkw im Vollbrand gestanden. Der Lenker und sein Beifahrer konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug.

