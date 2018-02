Bundesliga: Rapid spielt um positive Schlagzeilen

Die Vorfälle vor einer Woche beim Wiener Derby haben Rapid einmal mehr in ein schlechtes Licht gerückt. In der 22. Bundesliga-Runde wollen die Hütteldorfer nun wieder positive Schlagzeilen schreiben. Gelegenheit dafür bietet sich heute bei der Admira (16.30 Uhr, live in ORF eins). „Drei Punkte sind unser klares Ziel“, sagte Rapid-Coach Goran Djuricin. Beide Mannschaften plagen Personalprobleme, überdies gab es zuletzt für Rapid in der Südstadt nicht viel zu holen.

Mehr dazu in sport.ORF.at