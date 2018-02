Bundesliga: Rückschläge für Sturm und Austria

Die 22. Bundesliga-Runde hat gestern vier Heimniederlagen gebracht. Entsprach der 1:0-Sieg von Tabellenführer Red Bull Salzburg in Altach noch der Papierform, so schlitterten Winterkönig Sturm und die Austria in unerwartete Pleiten. Die Grazer mussten sich dem WAC mit 0:1 geschlagen geben und verloren damit auch das zweite Spiel unter Neo-Trainer Heiko Vogel, die Wiener unterlagen dem LASK trotz Führung mit 1:3. Mattersburg gewann bei Schlusslicht St. Pölten mit 3:0. Heute (16.30 Uhr, live in ORF eins) ist Rapid bei der Admira zu Gast.

Mehr dazu in sport.ORF.at