Wiener Polizei fahndet nach Bankräuber mit Tretroller

Die Polizei in Wien fahndet nach einem Bankräuber. Der Mann betrat am Donnerstag mit einem Tretroller eine Bankfiliale in Wieden. Er bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und flüchtete schließlich. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise.

