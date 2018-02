Ederer kritisiert „unerträgliche Umfärbung“ in ÖBB

Scharfe Kritik an den Umbesetzungen im ÖBB-Aufsichtsrat kommt nun auch von der abgelösten Chefin des Gremiums, Brigitte Ederer. Der Personalwechsel im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung erweckt laut der Ex-Siemens-Managerin und ehemaligen SPÖ-Spitzenpolitikerin den Eindruck, „als würden die Aufsichtsräte wegen einer Verfehlung abberufen worden sein“.

Von der Versammlung am Freitag habe sie selbst erst „am Donnerstag“ erfahren, sagte Ederer in einem heute veröffentlichten Interview mit der „Kleinen Zeitung“. „Diese Vorgangsweise ist gegenüber allen Aufsichtsräten unprofessionell“, sagte Ederer. Ihr Abzug aus weiteren ÖBB-Tochterfirmen sei ihr zwar nicht avisiert, aber sei „zu erwarten“.

„Die FPÖ trommelt seit Jahren gegen Parteibuchwirtschaft. Kaum kommt sie an die Macht, macht sie es in einer Form, die so vorher nicht stattgefunden hat“, so Ederer. Alles werde „in einer unerträglichen Form umgefärbt“.

Verteidigung der eigenen Einstellungspolitik

Dass Ederer selbst mit Silvia Angelo eine ehemalige Mitarbeiterin der Arbeiterkammer Wien und des SPÖ-Klubs in den Vorstand der ÖBB Infrastruktur AG geholt hatte, erklärt sie so, dass „es da um Qualifikation ging, die man ihr allseits bestätigt“. Es könne nicht heißen, „dass die Sozialdemokratie gar niemanden bestellen darf“.

Ederer kritisiert auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser spreche „von Regierung neu, aber das ist Uraltpolitik aus dem vorigen Jahrhundert. Da waren die ÖBB schon viel weiter.“ In anderen Unternehmen sei es unvorstellbar, praktisch den ganzen Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Hauptversammlung abzulösen.

Eder für FPÖ „wehleidig“

Die FPÖ kritisierte die ehemalige SPÖ-Spitzenpolitikerin in einer Aussendung als „wehleidig“. Sinngemäß heißt es von der FPÖ auch, Ederer habe nicht gearbeitet. „Wenn Brigitte Ederer wehleidig von sich gibt, dass die Abberufung der ÖBB-Aufsichtsräte so aussehe, als hätten sie sich etwas zuschulden kommen lassen, muss man ihr schon sagen, dass genau hier der Fehler zu finden ist. Wer arbeitet, macht Fehler, genau das passierte bei der ÖBB jahrelang nicht, denn wer nicht arbeitet, kann auch keine Fehler machen“, so die FPÖ-Generalsekretärin und Nationalratsabgeordnete Marlene Svazek.

Auch der freiheitliche Verkehrssprecher Christian Hafenecker lobte in einer Aussendung die Personalentscheidungen von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), kritisierte Ederer und teilte mit, dass die beiden ÖBB-Vorstände „außer Streit“ stünden.