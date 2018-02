Toter bei Hauseinsturz in Polen

Beim Einsturz eines Mietshauses in Polen ist eine 78-jährige Bewohnerin getötet und ihr 80-jähriger Mann schwer verletzt worden. Polizei und Feuerwehr gingen heute von einer Gasexplosion als Unglücksursache aus, wie der Fernsehsender TVP Info berichtete.

Nachbarn hatten die Feuerwehr in der Nacht alarmiert, weil ein Teil des Hauses in der Stadt Sosnowiec (Woiwodschaft Schlesien) eingestürzt war und sie das Ehepaar unter den Trümmern vermuteten. Die Feuerwehr leitete eine Suchaktion ein, an der nach Angaben einer Sprecherin rund 65 Feuerwehrleute und mehrere Spürhunde beteiligt waren.

Mann noch lebend geborgen

Zunächst konnten die Helfer den Mann lebend bergen. Dass er schwere Brandverletzungen aufwies, erhärtete den Verdacht, dass wohl eine Gasexplosion den Einsturz verursacht hatte. Die Frau wurde erst Stunden später tot geborgen.

Rund ein Dutzend andere Bewohner mussten in Notunterkünfte und zu Bekannten übersiedeln, weil auch der Rest des Hauses einzustürzen drohte. Die Hintergründe der vermutlichen Gasexplosion wurden am Sonntag nach Polizeiangaben noch untersucht.