Nowotny: Börsenturbulenzen „vernünftiges Aufwecksignal“

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Ewald Nowotny ist wegen der Börsenkursrückgänge der vergangenen Tage nicht alarmiert. Es handle sich „bei dem Rückschlag eher um eine Normalisierung, ein vernünftiges Aufwecksignal“, sagte er heute in der „Pressestunde“. Die Kurse seien jetzt dort, wo sie zum Ende des Vorjahres waren, das von deutlichen Zuwächsen geprägt war.

Hinter den Rückgängen stünde auch die Erwartung, dass die Notenbanken ihre Zinsen hinaufschrauben könnten. Unmittelbarer Auslöser für die Rückschläge war ein rascherer und höherer Lohnzuwachs in den USA, der für mehr Nachfrage, rascher steigende Preise und damit ein rascheres Anheben der Zinsen sprechen könnte, so Nowotny.

Auch Lagarde unbesorgt

Auch Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), sieht in den jüngsten Kurseinbrüchen an den Börsen nach eigenen Worten keinen Grund für Besorgnis. Das Wachstum der Weltwirtschaft sei stark und die Finanzierungsmöglichkeiten ausreichend, sagte die Generaldirektorin des IWF heute auf einer Konferenz in Dubai.

EZB wird Zinsen heuer nicht anheben

In Europa werde es im Gegensatz zu den USA aber noch etwas dauern, bis der Leitzins - wie seitens der Fed schon geschehen - angehoben werde. Jedenfalls würden Gründe dafür sprechen, so Nowotny, der auch Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) ist. Ausgeschlossen ist laut Nowotny, dass die Leitzinsen in Europa noch heuer angehoben werden. Es fehle noch an der passenden Inflationsrate von rund zwei Prozent in der Euro-Zone.

Diese liegt bei 1,4 Prozent. „Daher ist die EZB derzeit noch auf der vorsichtigen Seite“, sagte der OeNB-Gouverneur. Bei Zinsen von länger laufenden Staatsanleihen sehe man aber bereits jetzt, dass die Zinsen anziehen würden.

Regierung könnte „ambitionierter“ vorgehen

Die heimische Politik rief Nowotny dazu auf, die derzeit brummende Konjunkturlage für die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen zu nutzen. Das geschehe zwar „tendenziell - man könnte aber ambitionierter sein“. „Es gibt in der Wirtschaft keinen ewigen Aufschwung“, sagte Nowotny in Richtung Regierung, „man muss sich für schlechtere Zeiten wappnen. Jetzt ist die Zeit, das Haus wieder stabiler zu machen.“