Was Sprachassistenten wie Siri, Alexa & Co. dürfen

Digitale Sprachassistenten sind bereits in viele Wohnzimmer eingezogen. Ohne ein Gerät in die Hand zu nehmen, lassen sich Anrufe tätigen, Licht und Heizung regeln und Einkäufe erledigen. Sämtliche Daten landen dabei auf Servern außerhalb der EU. Was geschieht dort mit den Mitschnitten? Datenschützer sind alarmiert.

Mehr dazu in help.orf.at