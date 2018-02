Keine Überlebenden

Ein Passagierflugzeug der Gesellschaft Saratow Airlines ist in Russland in der Region Moskau abgestürzt. Die Maschine war am Sonntag weniger als zehn Minuten nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedowo von den Radarschirmen verschwunden. Alle 71 Insassen sind tot, erklärten die Behörden am Nachmittag.

