ANC-Chef Ramaphosa verspricht Neustart

Der Vorsitzende der südafrikanischen Regierungspartei ANC, Cyril Ramaphosa, hat einen politischen Neubeginn versprochen. In einer Rede vor Parteianhängern in Kapstadt kritisierte Ramaphosa „Uneinigkeit und Zwietracht“ in der zerstrittenen Partei.

Morgen soll in der Hauptstadt Pretoria das höchste ANC-Entscheidungsorgan zusammenkommen, um unter anderem über die Zukunft von Präsident Jacob Zuma zu beraten. Ramaphosa drängt auf einen Rückzug Zumas.

Verspricht Aufarbeitung von Korruptionsvorwürfen

Der ANC-Chef versprach in der Rede, die Korruptionsvorwürfe anzugehen, die Zumas Regierung seit Jahren begleiten. Der ehemalige Gewerkschaftsführer und erfolgreiche Geschäftsmann hatte sich im Dezember bei der Wahl zu Zumas Nachfolger an der Parteispitze knapp gegen dessen Exfrau Nkosozana Dlamini-Zuma durchgesetzt. Seitdem drängen teile der Partei den umstrittenen Präsidenten zum Rücktritt.

Für Wochenbeginn ist nun ein Treffen des National Executive Committee des ANC angesetzt. Das Gremium könnte Zuma von seinem Präsidentenposten abberufen. Dieser hätte zwar das Recht, diese Anordnung zu ignorieren, wäre durch den Vertrauensentzug seiner Partei aber weiter beschädigt.

Zumas Präsidentschaft wird seit Jahren von Korruptionsskandalen überschattet. Hinzu kommen ein langsames wirtschaftliches Wachstum und Rekordarbeitslosenzahlen.

Image von ANC schwer angekratzt

Der ANC, einzige Regierungspartei seit den ersten freien Wahlen 1994, hatte bei Kommunalwahlen 2016 sein bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. Ramaphosa will das Image der Partei wieder aufpolieren - und zwar noch bevor er sich im kommenden Jahr der Präsidentschaftswahl stellt. Der ANC feiert in diesem Jahr seinen ehemaligen Führer, Nelson Mandela, der im Juli 100 Jahre geworden wäre.