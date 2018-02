Prokurdische HDP in der Türkei wählt neue Chefs

Die prokurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei hat zwei neue Vorsitzende gewählt und damit den inhaftierten Politiker Selahattin Demirtas an der Spitze abgelöst. 823 Delegierte stimmten gestern nach Angaben der Partei auf dem HDP-Kongress in Ankara für die 51-jährige Vizeparlamentspräsidentin Pervin Buldan und den 55-jährigen ehemaligen Abgeordneten Sezai Temelli als Führungsduo.

Die beiden erhielten damit die Zustimmung aller gültigen Stimmen. Wichtige Posten besetzt die HDP in der Regel mit einem Mann und einer Frau. Demirtas hatte schon im Jänner angekündigt, nicht mehr zur Wahl zu stehen.

„Sollen sie sich fürchten“

Aus dem Gefängnis im westtürkischen Edirne ließ er mitteilen, er sei zwar darum gebeten worden, erneut anzutreten, er betrachte es jedoch als seine „politische und moralische Verantwortung“, den Parteivorsitz abzugeben. Auch seine Kovorsitzende Serpil Kemalbay trat nicht mehr an.

Die neue HDP-Chefin Buldan sagte auf dem Kongress, die islamisch-konservative Regierung fürchte sich vor ihrer Partei, weil die HDP sich für Pluralismus und Demokratie einsetze. „Sollen sie sich fürchten“, sagte sie. Sie habe sich immer für den Frieden eingesetzt und werde als „Wächterin des Friedens“ weitermachen, „komme, was wolle“. Temelli kritisierte unter anderem den nach dem Putschversuch vom Juli 2016 verhangenen Ausnahmezustand.

Demirtas war im November 2016 verhaftet worden. Neben ihm sind acht weitere HDP-Abgeordnete wegen Terrorvorwürfen inhaftiert.