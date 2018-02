D: Berüchtigte Spionagesuite wird Bundestrojaner

In Deutschland hat der Geheimdienst BND die berüchtigte Trojanersuite „FinSpy“ zum Einsatz als deutschen Bundestrojaner freigegeben. Der Münchener Hersteller FinFisher steht seit Jahren in der Kritik, weil viele repressive Regimes mit dieser Spionagesoftware Dissidenten jagen. Der heimische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kündigte zuletzt eine verstärkte Überwachung des Internets an. Bei der Akquisition von Überwachungstechnik orientierte sich Österreich bisher stets stark an Deutschland.

