Der Aufstieg des Afrikapitalismus

Vieles wurde schon versucht, um die Armut und den Hunger in Afrika effektiv zu bekämpfen. Doch der Wohlstand für das Gros der Bevölkerung blieb bis heute aus. Der nigerianische Milliardär Tony Elumelu will das ändern und fordert die Reichen Afrikas auf, in die heimische Privatwirtschaft zu investieren. Er nennt das Afrikapitalismus, eine ethische Art des Kapitalismus.

