Olympia 2018: Veith für Riesentorlauf optimistisch

Seit ihrem Renncomeback nach der langen Verletzungspause ist der Riesentorlauf die Achillesferse von Anna Veith. Die Belastung gerade für die Patellasehne ist noch zu groß, die mentale Hürde für die 28-Jährige zu hoch. Ein Erfolgserlebnis in der einstigen Paradedisziplin blieb Veith in der Olympiasaison verwehrt. Dass sie in Pyeongchang dennoch im RTL starten darf, überraschte sie. Wenngleich es für ÖSV-Damen-Chef Jürgen Kriechbaum keine Alternativen gab. Gestärkt durch das ihr geschenkte Vertrauen schließt Veith nun sogar eine Sensation nicht mehr aus.

