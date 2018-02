Olympia: Auch Damen-RTL fällt Wind zum Opfer

Auch das erste Alpin-Rennen der Damen bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea kann nicht plangemäß durchgeführt werden. Wegen starken Windes und der Wettervorhersage für den Tag wurde der Riesentorlauf am Montag in Yongpyong abgesagt. Bereits am Sonntag war wegen starker Windböen keine Durchführung der Abfahrt der Herren in Jeongseon möglich gewesen. Beide Rennen sollen nun am Donnerstag stattfinden.

