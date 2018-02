Chemie verrät Herkunft von Lebensmitteln

Kommt der Marchfelder Spargel wirklich aus dem Marchfeld? Forscher in Tulln in Niederösterreich können Fragen wie diese beantworten, indem sie Isotopen - eine Art chemischer Fingerabdruck - untersuchen. Zurzeit arbeiten sie an einer Isotopenlandkarte für ganz Österreich.

