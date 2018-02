„Brexit“: London ortet Trumpf in EWR-Vertrag

Während EU-Chefverhandler Michel Barnier Ende letzter Woche den Briten mit Blick auf die stockenden „Brexit“-Verhandlungen die Rute ins Fenster gestellt hat, ist London offenbar verstärkt auf der Suche nach neuen Argumentationslinien. Die britische Regierung sei dabei auch auf der Suche nach einer „Notbremse“, sollte es doch nicht zur gewünschten Übergangsfrist kommen und Großbritannien unmittelbar mit dem EU-Austritt sein Mitspracherecht verlieren, wie das Nachrichtenportal Politico heute berichtet.

„Die Suche endete, als jemand in das Regelwerk des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) schaute und dort den Artikel 112 entdeckte“, so Politico. Konkret sieht dieser „einseitig geeignete Maßnahmen vor“, sollten einer Vertragspartei „ernstliche wirtschaftliche, gesellschaftliche oder ökologische Schwierigkeiten sektoraler oder regionaler Natur“ drohen.

EU-Position „sehr logisch“

Barnier zufolge sei ein geordneter Übergang nach dem „Brexit“ derzeit noch „nicht gesichert“. Vielmehr gebe es noch „Meinungsverschiedenheiten“, sagte Barnier am Freitag in Brüssel. Diese betreffen auch die unmittelbare Zeit nach dem derzeit für Ende März 2019 anstehenden „Brexit“. Der EU-Verhandlungsposition zufolge müsse Großbritannien in einer bis Ende Dezember 2020 laufenden Übergangsphase weiterhin EU-Recht anwenden, obwohl nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten.

Über Großbritanniens Forderung nach Ausnahmen zeigte sich Barnier laut Politico „überrascht“. Vielmehr sei die EU-Position „sehr logisch“. Großbritannien würde bis zum Ende der Übergangsfrist auch von Vorteilen des Binnenmarktes, der Zollunion und gemeinsamer Politikfelder weiterhin profitieren und müsste aus diesem Grund auch „die Regeln und Verpflichtungen befolgen, die diese mit sich bringen“.