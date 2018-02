Pläne für Post-Merkel-Ära

Innerhalb der CDU hält die Diskussion über ein Ende der Ära von Deutschlands Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel an. Bei den Personalspekulationen fällt der Name Jens Spahn immer häufiger, nicht zuletzt, weil der Posten des CDU-Generalsekretärs nun frei wird. Peter Tauber, der bisher den Posten innehatte, will sich zurückziehen. Der 37-jährige Spahn, bisher Finanzstaatssekretär, gilt als Hoffnungsträger in der CDU. In Deutschland wird er in Polittalkshows herumgereicht. Als Merkel-Kritiker fiel er durch schärfere Positionen in der Migrations- und Flüchtlingspolitik auf, wodurch er in deutschen Medien oft mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verglichen wird.

