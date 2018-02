ÖBB-Railjets mit Defibrillatoren ausgerüstet

Die ÖBB haben nun in all ihren 60 Railjet-Zügen Defibrillatoren an Bord. Die Zugsbegleiter sind an den Geräten geschult worden, außerdem kann jeder Fahrgast die Geräte verwenden. Auch die Bahnhöfe wurden ausgerüstet.

