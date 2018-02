Schulbus rutschte in der Steiermark in Straßengraben

Ein Schulbus ist heute wegen der starken Schneefälle in der Steiermark in einen Graben geschlittert. Die 40 Kinder mussten durch ein geöffnetes Fenster auf der Fahrerseite in Sicherheit gebracht werden.

