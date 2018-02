IS-Anführer Baghdadi laut irakischer Regierung am Leben

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach irakischen Angaben weiter am Leben. Abu Bakr al-Baghdadi sei zwar bei Luftangriffen schwer verletzt worden, doch sei er weiter am Leben und befinde sich im Nordosten Syriens in medizinischer Behandlung, sagte der Generaldirektor der Anti-Terror-Abteilung des Innenministeriums in Bagdad, Abu Ali al-Basri, heute laut der Regierungszeitung „Al-Sabah“.

Der IS-Führer leide an diversen Verletzungen, Diabetes sowie Knochenbrüchen, die ihn daran hinderten, ohne Hilfe zu gehen. Basri berief sich auf „unzweifelhafte Informationen“ sowie Dokumente der IS-Miliz. Russland hatte im Juni 2017 den Tod Baghdadis verkündet, doch wurde das einige Wochen später von US-Seite bezweifelt.

Der selbst ernannte „Kalif“, der mit echtem Namen Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai heißt, steht an der Spitze einer jüngst vom Irak veröffentlichten Liste „international gesuchter Terroristenführer“. Der IS-Führer war nur ein einziges Mal im Juli 2014 in einer Moschee von Mossul aufgetreten, nachdem die sunnitische Extremistengruppe die nordirakische Großstadt und weite Gebiete des Landes erobert hatte.