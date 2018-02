Warnung vor weiterer Eskalation

Die UNO hat am Montag die „schlimmsten Kämpfe in Syrien überhaupt“ seit Beginn des Bürgerkrieges vor sieben Jahren beklagt. Es gebe Berichte über Hunderte Tote und Verletzte, Vertreibungen und Zerstörung ziviler Infrastruktur, so der zuständige UNO-Hilfskoordinator Ali al-Saatari. Allein binnen einer Woche seien 230 Zivilisten getötet worden. Humanitäre Hilfe ist so gut wie unmöglich, beklagte die UNO weiter. Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfjets durch den Iran in Syrien warnte die EU vor einer weiteren Eskalation.

Lesen Sie mehr …